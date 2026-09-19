Apple внедряет функцию «Подготовить к отправке» в iOS 27 для iPhone 18 Pro Max

С момента производства и до первой активации программно ограничивается ёмкость аккумулятора ниже 20 Вт·ч, чтобы соответствовать международным требованиям по безопасности при транспортировке.
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