Из Абхазии в Россию с начала октября ввезли 370 тонн мандаринов Кроме мандаринов в Россию также ввозят фейхоа, хурму, лимоны и орехи, рассказали в службе по Сочи Краснодарской таможни.
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Из Абхазии в Россию с начала октября ввезли 370 тонн мандаринов Кроме мандаринов в Россию также ввозят фейхоа, хурму, лимоны и орехи, рассказали в службе по Сочи Краснодарской таможни.