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Убийцу мальчика на велосипеде нашли спустя 33 года благодаря свидетелю

Убийцу мальчика на велосипеде нашли спустя 33 года благодаря свидетелю

www.globallookpress.com/Eckehard Schulz Полиция округа Принс-Джорджес в штате Мэриленд предъявила обвинение 61-летнему мужчине в убийстве 10-летнего мальчика, пропавшего без вести более 30 лет назад.

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