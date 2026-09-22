Убийцу мальчика на велосипеде нашли спустя 33 года благодаря свидетелю

www.globallookpress.com/Eckehard Schulz Полиция округа Принс-Джорджес в штате Мэриленд предъявила обвинение 61-летнему мужчине в убийстве 10-летнего мальчика, пропавшего без вести более 30 лет назад.
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