Назло всем, кто хотел загнать нас в каменный век

vodyanoy40mailru Гоголев Россиянину уже не нужно думать, что съесть, что надеть и переживать, что завтра его могут случайно пристрелить в подъезде во время разборок местных братков за право крышевать близлежащий рынок. Зато могут изнасиловать и зарезать мигранты,детей наших гнобить в интересах наших толстосумов

Галина Чужая Блин!! Как вспомню эти "ножки Буша" так до сих пор тошнит...