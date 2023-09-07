К размышлениям на тему продовольственной безопасности и значимости России хочется добавить следующее.
Назло всем, кто хотел загнать нас в каменный век
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vodyanoy40mailru Гоголев
Россиянину уже не нужно думать, что съесть, что надеть и переживать, что завтра его могут случайно пристрелить в подъезде во время разборок местных братков за право крышевать близлежащий рынок. Зато могут изнасиловать и зарезать мигранты,детей наших гнобить в интересах наших толстосумов
Ответить
14 час.
Галина Чужая
Блин!! Как вспомню эти "ножки Буша" так до сих пор тошнит...
Ответить
13 час.
Алексей Смирнов
Если рост цен на топливо продолжится то россиянину нужно будет крепко думать на что он будет есть и тем более одеваться. Кстати, преступность вырастет обязательно.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии