Спички - не игрушка

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Назло всем, кто хотел загнать нас в каменный век

Назло всем, кто хотел загнать нас в каменный век

К размышлениям на тему продовольственной безопасности и значимости России хочется добавить следующее.

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Комментарии
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vodyanoy40mailru Гоголев
Россиянину уже не нужно думать, что съесть, что надеть и переживать, что завтра его могут случайно пристрелить в подъезде во время разборок местных братков за право крышевать близлежащий рынок. Зато могут  изнасиловать и зарезать мигранты,детей наших гнобить в интересах наших толстосумов
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14 час.
Галина Чужая
Блин!! Как вспомню эти &quot;ножки Буша&quot; так до сих пор тошнит...
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13 час.
Алексей Смирнов
Если рост цен на топливо продолжится то россиянину нужно будет крепко думать на что он будет есть и тем более одеваться. Кстати, преступность вырастет обязательно.
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2 час.

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