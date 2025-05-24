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В списки военнопленных для обмена с Москвой Киев включает угнанных из-под Курска русских детей

В списки военнопленных для обмена с Москвой Киев включает угнанных из-под Курска русских детей

В списки военнопленных для обмена с Москвой Киев включает угнанных из-под Курска русских детей Иначе согласованный в Стамбуле с Россией формат «1000 на 1000» Украине выполнить не удастся  19 мая главарь «страны 404» Владимир Зеленский назвал согласованный с Россией обмен пленными в формате «1000 на 1000» основным итогом переговоров в Стамбуле.

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Комментарии
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св
спивак виктор
и когда власти подадут в мус дело о похищении детей россии  зе-крысой? че молчим болтуны?
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1 час.
Авас Анекак
да бандеры и иеесть своих прородителел даже хуже
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55 мин.
Людмила Лиханова
людмила коптякова Ну с ними всё понятно. А наши- то каких гражданских в количестве 120 человек им выдали? Мы же гражданиских в плен не берем, если я правильно понимаю. Тогда кого? Террористов? ВЫ НЕ ПОНЯЛИ: 120 ЭТО УКРОПЫ ВЫДАЛИ НАШИХ МИРНЫХ КОТОРЫХ ОНИ УГНАЛИ .
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26 мин.
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