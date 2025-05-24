В списки военнопленных для обмена с Москвой Киев включает угнанных из-под Курска русских детей Иначе согласованный в Стамбуле с Россией формат «1000 на 1000» Украине выполнить не удастся 19 мая главарь «страны 404» Владимир Зеленский назвал согласованный с Россией обмен пленными в формате «1000 на 1000» основным итогом переговоров в Стамбуле.
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