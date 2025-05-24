В списки военнопленных для обмена с Москвой Киев включает угнанных из-под Курска русских детей

Людмила Лиханова

людмила коптякова Ну с ними всё понятно. А наши- то каких гражданских в количестве 120 человек им выдали? Мы же гражданиских в плен не берем, если я правильно понимаю. Тогда кого? Террористов? ВЫ НЕ ПОНЯЛИ: 120 ЭТО УКРОПЫ ВЫДАЛИ НАШИХ МИРНЫХ КОТОРЫХ ОНИ УГНАЛИ .