Замедлился спрос на металлы для аккумуляторов Продажи электромобилей замедляются, при привело и к падению спроса на редкоземельные металлы для них: литий и никель.
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Замедлился спрос на металлы для аккумуляторов Продажи электромобилей замедляются, при привело и к падению спроса на редкоземельные металлы для них: литий и никель.