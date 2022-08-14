У неділю, 14 серпня, визначилися всі чвертьфіналісти Кубка Латвії з футболу. АстрологіяПрогноз Василини Володіної на тиждень з 15 по 21 серпня: джигу танцюють всі!ФутболКубок Латвії: "Валмієра" та "Метта" не змогли вийти в півфінал ОбличчяФотоЛобода і Гудков у Ризі, Чичваркін у Юрмалі, а Галкін підкорив РезекнеЗа кордономВибух на складі піротехніки на оптовому ринку "Сурмалу" в Єревані: […] Сообщение Кубок Латвії: “Валмієра” та “Метта” не змогли вийти до півфіналу появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.