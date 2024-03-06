Возглавляемая пропагандистом Киселевым ассоциация виноделов потребовала у властей ввести пошлины в 200% на вино из стран НАТО Для защиты внутреннего рынка в России необходимо ввести ввозные пошлины на вино из стран НАТО в размере 200%.
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