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История и археология: Почему дуэль Грибоедова называли четверной, и Что случилось с мизинцем поэта

История и археология: Почему дуэль Грибоедова называли четверной, и Что случилось с мизинцем поэта

Александр Грибоедов известен как поэт и прекрасный писатель, дипломат и композитор. Замечательное и поучительное произведение «Горе от ума» знают все.

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