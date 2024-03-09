В Татарстане программу капремонта домов увеличили на 106 объектов

На традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин сообщил, что в Татарстане программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов на текущий, 2024 год увеличена на 106 объектов.