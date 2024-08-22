В Москве прошла встреча с поэтами и писателями из Татарстана

В Москве в рамках Дней культуры Татарстана прошла встреча с поэтами и писателями из республики. В российскую столицу приехали члены Союза писателей Ильсияр Иксанова, Факил Сафин, Рифат Салах и Эльвира Хадиева, сообщается в телеграм-канале полпредства РТ в РФ.