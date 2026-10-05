Нефть подешевела, но дизель будет дорожать — Business Insider Polska

Рост стоимости дизельного топлива в Польше вопреки снижению мировых цен на нефть спрогнозировал обозреватель Business Insider Polska Яцек Фрончик из-за подорожания самого дизеля на европейском рынке и ослабления злотого к доллару, 5 октября сообщает Business Insider Polska.