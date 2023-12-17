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Актёр Минекаев опроверг данные о своей смерти в больнице

Актёр Минекаев опроверг данные о своей смерти в больнице

Добившийся популярности благодаря проекту «Слово пацана» киноактёр Рузиль Минекаев указал на тот факт, что различные сообщения о его гибели в больничной палате, которые напугали поклонников, оказались ложными.

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