Актёр Минекаев опроверг данные о своей смерти в больнице

Добившийся популярности благодаря проекту «Слово пацана» киноактёр Рузиль Минекаев указал на тот факт, что различные сообщения о его гибели в больничной палате, которые напугали поклонников, оказались ложными.
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