Российские войска поразили склад роботов ВСУ на добропольском направлении

Дроноводы российской группировки войск «Центр» нанесли удары на добропольском направлении по крупному складу ВСУ, где хранились наземные робототехнические комплексы (НРТК) и боеприпасы, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
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