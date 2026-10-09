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Аргументы и Факты

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Российские войска поразили склад роботов ВСУ на добропольском направлении

Российские войска поразили склад роботов ВСУ на добропольском направлении

Дроноводы российской группировки войск «Центр» нанесли удары на добропольском направлении по крупному складу ВСУ, где хранились наземные робототехнические комплексы (НРТК) и боеприпасы, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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