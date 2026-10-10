«Жаль наших механиков». Оскар Пиастри – о столкновении с Норрисом в спринте

«Жаль наших механиков». Оскар Пиастри – о столкновении с Норрисом в спринтеMcLarenПилот McLaren Оскар Пиастри не стал давать оценку столкновению с напарником Ландо Норрисом на последнем круге спринта Формулы 1 в Сингапуре.