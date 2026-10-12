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Российские военные «Геранью» поразили четыре локомотива ВСУ

Российские военные «Геранью» поразили четыре локомотива ВСУ

Российские войска в районах Одессы, Кривого Рога и Пятихатки Днепропетровской области поразили четыре локомотива, задействованных в интересах украинской армии.

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