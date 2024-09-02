Суворовцы из Бабушкинского заняли первое место на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024»

Воспитанники Московского суворовского военного училища в Бабушкинском районе приняли участие в работе тематического раздела «Военное образование – на службе Отечеству» Международного военно-технического форума «Армия-2024», проходившего в КВЦ «Патриот ЭКСПО».
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