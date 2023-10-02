Партию женьшеня стоимостью в 2 млн. рублей изъяли приморские пограничники

Интересную находку сделали сотрудники пограничного управления на российско-китайской границе. В спальном отсеке автомобиля, следовавшего на выезд из страны они обнаружили 12 свертков с краснокнижными дикоросами.
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