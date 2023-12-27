Анастасия Ивлеева записала новое видеообращение к народу — в нем она плачет и раскаивается во всех грехах.
«Я оказалась на самом дне»: Ивлеева выступила с объявлением к народу
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Они сожалеют только о потере денег, и больше ни о чем!
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14 час.
ТБ
Татьяна Бут
Она оказалась на дне? Нас всех, благодаря таким Ивлеевым, опускают на дно уже более 30 лет. Сколько лет народ требует прекратить вакханалию на телеэкранах, в шоубизнесе, почувствовали вседозволенность при поддержке власти. Хватит. Наелись. Предел.
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7 час.
ВБ
Василий Блохин
Что за моду взяли,всякую шушеру называть звездой.
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48 мин.
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