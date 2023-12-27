«Я оказалась на самом дне»: Ивлеева выступила с объявлением к народу

Они сожалеют только о потере денег, и больше ни о чем!

ТБ

Татьяна Бут

Она оказалась на дне? Нас всех, благодаря таким Ивлеевым, опускают на дно уже более 30 лет. Сколько лет народ требует прекратить вакханалию на телеэкранах, в шоубизнесе, почувствовали вседозволенность при поддержке власти. Хватит. Наелись. Предел.