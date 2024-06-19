Галле (ATP). 2-й круг. Филс борется с Кепфером, Медведев встретится с Чжаном, Зверев – с Сонего, Бублик – с Юбэнксом

Сетка турнира здесь. Terra Wortmann Open Галле, Германия 17 – 23 июня 2024 ATP 500 Призовой фонд – 2 411 390 евро Открытые корты, трава Второй круг Кристофер Юбенкс (США) Александр Бублик (Казахстан) Дата проведения 19 июня, 16.
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