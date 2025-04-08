Российский рынок акций начал торги с роста

Российский фондовый рынок начал торговую сессию во вторник, 8 апреля, с роста основных индексов. По данным на 10:00 мск индекс Мосбиржи поднялся на 1,77% до 2778,29 пункта, индекс РТС также вырос на 1,77% до 1015,47 пункта.