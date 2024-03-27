Steak Lovers
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Steak Lovers

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Свежие комментарии

  • Алекс Сэм
    В Мир тесен после последнего обновления вообще перестали печатать рецепты и ссылки на видео приготовления. Заманчивый...Маринуем селедку ...
  • ВераВерная
    Там нет, а здесь зачем?Десерт из слоеног...
  • Владимир Скафтымов
    См. ссылку на первоисточник. Там этой глупости нет.Десерт из слоеног...

Превращаем обычную курицу в жаркое по-аджарски. Вкуснее чем в ресторане, а рецепт простой

Превращаем обычную курицу в жаркое по-аджарски. Вкуснее чем в ресторане, а рецепт простой

Жаркое по-Аджарски - это блюдо, которое объединяет простоту приготовления с богатым вкусом. Сочетание куриных голеней, картофеля, овощей и сырной заправки делает его идеальным выбором для семейного обеда или ужина.

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Комментарии
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А
Алексей
Опять ресторан,во зациклило.🤣🤣🤣
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21 час.

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