Превращаем обычную курицу в жаркое по-аджарски. Вкуснее чем в ресторане, а рецепт простой

Жаркое по-Аджарски - это блюдо, которое объединяет простоту приготовления с богатым вкусом. Сочетание куриных голеней, картофеля, овощей и сырной заправки делает его идеальным выбором для семейного обеда или ужина.
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