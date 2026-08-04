360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 313 подписчиков

Свыше 19 тысяч жилых домов Подмосковья проверили на готовность к зиме

Свыше 19 тысяч жилых домов Подмосковья проверили на готовность к зиме

В Подмосковье продолжается подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону 2026–2027 годов. Специалисты проводят плановые проверки жилого фонда, оценивая готовность инженерных систем и конструктивных элементов зданий к зиме.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии