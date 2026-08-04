Свыше 19 тысяч жилых домов Подмосковья проверили на готовность к зиме

В Подмосковье продолжается подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону 2026–2027 годов. Специалисты проводят плановые проверки жилого фонда, оценивая готовность инженерных систем и конструктивных элементов зданий к зиме.
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