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    кто это?Тэхен написал пуб...

Скучать не придется: чем заняться, если отмечаешь Новый год один?

Скучать не придется: чем заняться, если отмечаешь Новый год один?

Новый год совсем близко — самое время подумать, чем заняться в новогоднюю ночь! Для многих людей — это семейный праздник, но что делать, если в этом году ты встречаешь его один? Популярный блогер Тимур Цыренов составил подборку занятий, которые точно не дадут заскучать на праздники!  Отправиться в ресторан или клуб © Социальные Сети Где бы ты ни оказался в новогоднюю ночь, ты всегда легко вольешься в толпу! Во время празднования Нового года все обычно веселы, беззаботны и готовы общаться.

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