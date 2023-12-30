Скучать не придется: чем заняться, если отмечаешь Новый год один?

Новый год совсем близко — самое время подумать, чем заняться в новогоднюю ночь! Для многих людей — это семейный праздник, но что делать, если в этом году ты встречаешь его один? Популярный блогер Тимур Цыренов составил подборку занятий, которые точно не дадут заскучать на праздники! Отправиться в ресторан или клуб © Социальные Сети Где бы ты ни оказался в новогоднюю ночь, ты всегда легко вольешься в толпу! Во время празднования Нового года все обычно веселы, беззаботны и готовы общаться.