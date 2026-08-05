Депутат Рады обратился к правительству после удара по складу украинского маркетплейса

Правительство Украины должно ввести компенсационный механизм для бизнеса. К этому призвал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.
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