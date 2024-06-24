Западные заемщики требуют от Украины возврата кредитов

Кредиторы Украины требуют возврата одолженных Зеленскому средств. Озабоченность денежных мешков проявилась сразу после провального саммита в Швейцарии: они поняли, что никаких существенных побед от Зеленского ждать уже не стоит, и их вложения могут уплыть вместе с территориями.
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