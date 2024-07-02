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Добрый Мир

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"Провальный успех" правых сил Франции

"Провальный успех" правых сил Франции

"Провальный успех" правых сил Франции REUTERS/Yves HermanВчера 423 прочитали Вечером 30 июня МВД Франции сообщило, что "Национальное объединение", за которым стоит Марин Ле Пен, побеждает в первом туре парламентских выборов во Франции с 34,2% голосов, – сообщило МВД республики.

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Сергей Дмитриев
кАроче, УсИ сУки.
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