Перекрестившегося на ОИ дзюдоиста из Сербии отстранили

На Олимпиаде он выбыл после первой же своей схватки.фото: ijf.org--> Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила на пять месяцев чемпиона мира Неманью Майдова за то, что тот перекрестился перед схваткой на Олимпиаде в Париже.