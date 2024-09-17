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  • Fiodor Bahtiarov
    Уж сколько этих "неотвратимых местей" было, и всё слова... слова... слова...Медведев предупре...
  • Maxim
    ГЭС и алюмзаводы - вернуть взад.. Бегут пусть через айсберг..Обвиняемый в хище...
  • ШКИПЕР
    Ну прямо ,как Саакашвили.Обвиняемый в хище...

Перекрестившегося на ОИ дзюдоиста из Сербии отстранили

Перекрестившегося на ОИ дзюдоиста из Сербии отстранили

На Олимпиаде он выбыл после первой же своей схватки.фото: ijf.org--> Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила на пять месяцев чемпиона мира Неманью Майдова за то, что тот перекрестился перед схваткой на Олимпиаде в Париже.

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