Немного подробностей о знаменитых пранк-журналистах

ЗНАКОМЬТЕСЬ – ВОВАН И ЛЕКСУС За псевдонимами Вован и Лексус скрываются россияне Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, которые специализируются на пранк-журналистике, хорошо осведомлены о своих собеседниках на другом конце провода, выясняют у них все пикантные подробности о жизни и взглядах, а затем предают их огласке.