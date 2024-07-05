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Славянская доктрина

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Немного подробностей о знаменитых пранк-журналистах

Немного подробностей о знаменитых пранк-журналистах

ЗНАКОМЬТЕСЬ – ВОВАН И ЛЕКСУС За псевдонимами Вован и Лексус скрываются россияне Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, которые специализируются на пранк-журналистике, хорошо осведомлены о своих собеседниках на другом конце провода, выясняют у них все пикантные подробности о жизни и взглядах, а затем предают их огласке.

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