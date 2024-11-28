Жительница Казани потеряла более 4 млн рублей из-за мошенников

В Казани женщина потеряла более 4 миллионов рублей из-за мошенников. Об этом сообщает МВД по РТ. Женщина получила сообщение в мессенджере от предполагаемого бывшего начальника, в котором шла речь о взломе данных сотрудников компании.
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