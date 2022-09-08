Российские военные применили «Солнцепеки» в ходе боев с ВСУ под Балаклеей

Российская армия продолжает наносить урон ВСУ в рамках спецоперации на Украине. Военкоры «Русской весны» сообщают, что в ходе боев за Балаклею ВС РФ применили огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», доказавшие свою эффективность в ходе спецоперации.