Многодетная семья из Северного потрудилась на субботнике в Останкинском сквере

Многодетные семьи, которые пришли 13 апреля на субботник в Останкинский сквер вместе с детьми, посадили небольшую аллею красных клёнов вдоль Новомосковской улицы, а потом развесили на деревьях кормушки для птиц.
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