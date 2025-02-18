Уральские таможенники задержали туристку с крупной партией индийских сувениров

Жительница Тюмени, вернувшаяся авиарейсом из ГОА, оказалась в центре внимания кольцовских таможенниковЖительница Тюмени, 46-летняя туристка, вернувшаяся авиарейсом из ГОА, оказалась в центре внимания кольцовских таможенников.
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