Даванков подчеркнул, что выступает за честную конкуренцию на выборах Кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков рассказал, почему поставил подписи за кандидата от "Гражданской инициативы" Бориса Надеждина и блогера-самовыдвиженца из Екатеринбурга Раду Русских.
Кандидат в президенты Даванков ответил, почему подписался за Надеждина и Раду Русских
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Во
Ваши физиономические анализы очень интересны. Предлагаю сделать аналогичный анализ по лицу Путина. Будет много "интересных" открытий. Если, конечно, Вы будете строго соблюдать те правила, которые применили при анализе лица, например, Надеждина.
Ответить
17 час.
Надежда Белугина
Я не за то, чтоб не было соперника. Без альтернативы даже страшновато, а вдруг? Но ведь за этими дел нет. И не наши они, не для основной народной массы, всё в сторону смотрят. Вы знаете, к президенту у меня есть свои претензии, не всегда его улавливаю (культура, образование - успеем исправить? окружение?), он же разведчик, умеет показать и скрыть. Но за неимением достойных кандидатов, не ищу изъяны, хотя не во всём с ним согласна. Портрет немного размытый, есть причины. И мой просто житейский опыт и рассуждения - песчинка по сравнению с имеющим многогранный опыт, основанный на более ему известных исторических событиях, человеком, разведчиком, политиком. Мой страх - лишь конкретный путь и с кем дальше. Ведь приходится искать и проторять среди имеющихся новый. Какой? Отсюда вопрос - кто рядом? Пока не видно надёжных.
Ответить
14 час.
нл
николай лебедев
Вся эта компания-Надеждин, "Новые люди" и т.п.-все либералы из одной бутылки, которые лягут под Запад моментально и с огромным удовольствием.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии