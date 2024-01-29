Кандидат в президенты Даванков ответил, почему подписался за Надеждина и Раду Русских

Надежда Белугина

Я не за то, чтоб не было соперника. Без альтернативы даже страшновато, а вдруг? Но ведь за этими дел нет. И не наши они, не для основной народной массы, всё в сторону смотрят. Вы знаете, к президенту у меня есть свои претензии, не всегда его улавливаю (культура, образование - успеем исправить? окружение?), он же разведчик, умеет показать и скрыть. Но за неимением достойных кандидатов, не ищу изъяны, хотя не во всём с ним согласна. Портрет немного размытый, есть причины. И мой просто житейский опыт и рассуждения - песчинка по сравнению с имеющим многогранный опыт, основанный на более ему известных исторических событиях, человеком, разведчиком, политиком. Мой страх - лишь конкретный путь и с кем дальше. Ведь приходится искать и проторять среди имеющихся новый. Какой? Отсюда вопрос - кто рядом? Пока не видно надёжных.