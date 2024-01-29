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Кандидат в президенты Даванков ответил, почему подписался за Надеждина и Раду Русских

Кандидат в президенты Даванков ответил, почему подписался за Надеждина и Раду Русских

Даванков подчеркнул, что выступает за честную конкуренцию на выборах Кандидат в президенты России от партии "Новые люди" Владислав Даванков рассказал, почему поставил подписи за кандидата от "Гражданской инициативы" Бориса Надеждина и блогера-самовыдвиженца из Екатеринбурга Раду Русских.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Ваши физиономические анализы очень интересны. Предлагаю сделать аналогичный анализ по лицу Путина. Будет много &quot;интересных&quot; открытий. Если, конечно, Вы будете строго соблюдать те правила, которые применили при анализе лица, например, Надеждина.
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17 час.
Надежда Белугина
Я не за то, чтоб не было соперника. Без альтернативы даже страшновато, а вдруг? Но ведь за этими дел нет. И не наши они, не для основной народной массы, всё в сторону смотрят. Вы знаете, к президенту у меня есть свои претензии, не всегда его улавливаю (культура, образование - успеем исправить? окружение?), он же разведчик, умеет показать и скрыть. Но за неимением  достойных кандидатов, не ищу изъяны, хотя не во всём с ним согласна. Портрет немного размытый, есть причины. И мой просто житейский опыт и рассуждения - песчинка по сравнению с имеющим многогранный опыт, основанный на более ему известных исторических событиях, человеком, разведчиком, политиком. Мой страх - лишь конкретный путь и с кем дальше. Ведь приходится искать и проторять среди имеющихся новый. Какой? Отсюда вопрос - кто рядом? Пока не видно надёжных.
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14 час.
нл
николай лебедев
Вся эта компания-Надеждин, &quot;Новые люди&quot; и т.п.-все либералы из одной бутылки, которые лягут под Запад моментально и с огромным удовольствием.
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9 час.

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