Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Павел Слюсаренко: «Надеюсь, к прыжковому турниру и чемпионату России Тарасова и Морозов подойдут в оптимальной форме»

Тренер Павел Слюсаренко рассказал о работе с российской парой Евгения Тарасова – Владимир Морозов. «Те турниры, где мы вместе, я нахожусь на всех тренировках и соревнованиях, общаюсь с тренерским штабом, с ребятами, помогаю, чем могу, контакт у нас есть.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх