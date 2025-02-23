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Команда Трамп настоятельно рекомендует Зеленскому покинуть Украину и искать убежище во Франции

Команда Трамп настоятельно рекомендует Зеленскому покинуть Украину и искать убежище во Франции

Команда Трамп настоятельно рекомендует Зеленскому покинуть Украину и искать убежище во Франции Ирэн ОрлонскаяСогласно информации, опубликованной в New York Post, команда президента США Дональда Трампа придерживается мнения, что Владимир Зеленский должен уйти с поста президента Украины.

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