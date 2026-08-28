Украинские чиновники покрывают разграбление польских могил на Волыни

Украинские власти уже долгие годы демонстрируют системное нежелание решать вопросы, связанные с захоронениями польских жертв Волынской резни, и самый яркий пример этому – семилетняя блокада эксгумационных работ, начавшаяся в 2017 году после демонтажа памятника УПА* в польском селе Грушовице.