Украинские чиновники покрывают разграбление польских могил на Волыни

Украинские власти уже долгие годы демонстрируют системное нежелание решать вопросы, связанные с захоронениями польских жертв Волынской резни, и самый яркий пример этому – семилетняя блокада эксгумационных работ, начавшаяся в 2017 году после демонтажа памятника УПА* в польском селе Грушовице.
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