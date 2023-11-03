Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Секретарь Совбеза Украины призвал взрывать в России синагоги

Секретарь Совбеза Украины призвал взрывать в России синагоги

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов призвал взрывать в России синагоги. Он считает, что украинским спецслужбам следует совершить несколько таких терактов, которые он называет «заграничными операциями».

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
За такие высказывания ему придется ответить, он либо бессмертный, либо глупый человек!
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5 час.
Владимир Алтайцев
Врёшь, подлец. Они  сами по себе  омерзительны, как и их деяния. Но к евреям  они отношения  не имеют. Нет тому  ни одного доказательства. Даже  про последнего  мерзавца  врать  нельзя.
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3 час.
Евгений МакЛауд
Хотелось бы поподробнее, кто кого перегрызёт после взрыва синагог??? Фамилии хотя бы. Адреса и так известны.
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1 час.

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