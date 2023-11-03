Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов призвал взрывать в России синагоги. Он считает, что украинским спецслужбам следует совершить несколько таких терактов, которые он называет «заграничными операциями».
Секретарь Совбеза Украины призвал взрывать в России синагоги
Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
За такие высказывания ему придется ответить, он либо бессмертный, либо глупый человек!
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5 час.
Владимир Алтайцев
Врёшь, подлец. Они сами по себе омерзительны, как и их деяния. Но к евреям они отношения не имеют. Нет тому ни одного доказательства. Даже про последнего мерзавца врать нельзя.
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3 час.
Евгений МакЛауд
Хотелось бы поподробнее, кто кого перегрызёт после взрыва синагог??? Фамилии хотя бы. Адреса и так известны.
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1 час.
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