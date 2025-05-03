Изображения Млечного Пути обнаружены на на египетском артефакте возрастом 3000 лет

Ученые сделали удивительное открытие в области древнеегипетского искусства. Подробный анализ более 100 изображений богини неба Нут на древних саркофагах, проведенный астрофизиком из Портсмутского университета Орром Грауэром, показал, что некоторые из них могут содержать первые известные визуальные изображения Млечного Пути.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии