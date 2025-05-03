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Изображения Млечного Пути обнаружены на на египетском артефакте возрастом 3000 лет

Изображения Млечного Пути обнаружены на на египетском артефакте возрастом 3000 лет

﻿﻿Ученые сделали удивительное открытие в области древнеегипетского искусства. Подробный анализ более 100 изображений богини неба Нут на древних саркофагах, проведенный астрофизиком из Портсмутского университета Орром Грауэром, показал, что некоторые из них могут содержать первые известные визуальные изображения Млечного Пути.

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