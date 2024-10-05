Йенс Столтенбрг, не успев ещё толком уйти в отставку, сразу сдал «базу»: оказывается, Европа слабее России в военном отношении.
НАТО отстаёт от России в военном отношении — так заявил Столтенбер
Комментарии
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Виктор Фоменко
Не надо думать, что Столтенберг такой простой чтобы говорить правду. И не надо обольщаться, что у НАТО ничего нет, а мы вот такие сильные и победим их без всяких проблем. Мы даже Украину победить не можем, а что уж за НАТО говорить. А все высказывания Столтенберга сводятся к одному: 2% взносов в бюджет НАТО очень мало, поэтому надо взносы увеличивать. То есть, всё сводится к тому, что членам НАТО надо платить больше.
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12 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
столтенберг не первый ушедший в отставку начинает говорить умные вещи !
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11 час.
владимир рябченко
Столтенберг - наш крот...
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9 час.
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