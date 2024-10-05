НАТО отстаёт от России в военном отношении — так заявил Столтенбер

Виктор Фоменко

Не надо думать, что Столтенберг такой простой чтобы говорить правду. И не надо обольщаться, что у НАТО ничего нет, а мы вот такие сильные и победим их без всяких проблем. Мы даже Украину победить не можем, а что уж за НАТО говорить. А все высказывания Столтенберга сводятся к одному: 2% взносов в бюджет НАТО очень мало, поэтому надо взносы увеличивать. То есть, всё сводится к тому, что членам НАТО надо платить больше.