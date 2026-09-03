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В Барнауле пройдет первый кабачковый театральный фестиваль

В Барнауле пройдет первый кабачковый театральный фестиваль

Цена за вход — кабачок или любой другой овощ В Барнауле 4 сентября пройдет первый кабачковый театральный фестиваль, сообщили в Алтайском краевом театре драмы им.

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