В Барнауле пройдет первый кабачковый театральный фестиваль

Цена за вход — кабачок или любой другой овощ В Барнауле 4 сентября пройдет первый кабачковый театральный фестиваль, сообщили в Алтайском краевом театре драмы им.
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