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Муаровый порядок упростил расчёт метаповерхностей из миллиарда элементов

Муаровый порядок упростил расчёт метаповерхностей из миллиарда элементов

Учёные Пхоханского университета науки и технологии (POSTECH, Республика Корея) обнаружили, что кажущийся случайным массив из более чем миллиарда наноструктур на метаповерхности на самом деле содержит скрытый геометрический порядок — направленную муаровую сверхрешётку.

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