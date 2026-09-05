Муаровый порядок упростил расчёт метаповерхностей из миллиарда элементов

Учёные Пхоханского университета науки и технологии (POSTECH, Республика Корея) обнаружили, что кажущийся случайным массив из более чем миллиарда наноструктур на метаповерхности на самом деле содержит скрытый геометрический порядок — направленную муаровую сверхрешётку.
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