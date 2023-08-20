Проект «Мангазейский морской ход» раскрывает уникальность и красоту Русского Севера﻿

Мангазейский морской ход — проект, организованный верфью Товарищества поморского судостроения совместно с Президентским фондом культурных инициатив, Политехническим музеем, Музеем Москвы, Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.
Мангазейский морской ход — проект, организованный верфью Товарищества поморского судостроения совместно с Президентским фондом культурных инициатив, Политехническим музеем, Музеем Москвы, Северным (Арктическим) федеральным университетом имени М.
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