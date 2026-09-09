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Рөстәм Миңнеханов дәүләт хезмәткәрләре эшендә ясалма фәһемнең мөһимлеген искәртте

Татарстан дәүләт хезмәткәрләре ясалма фәһемне актив үзләштерә, чөнки бу теләсә нинди эшнең мөһим элементына әверелде.

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