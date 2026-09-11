В Барнауле алиментщик очень быстро погасил большой долг, испугавшись за автомобиль

До этого суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ В Барнауле приставы добились полного погашения задолженности по алиментам после ареста автомобиля мужчины, отказавшегося добровольно исполнять решение суда, сообщает алтайская ФССП.