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В Барнауле алиментщик очень быстро погасил большой долг, испугавшись за автомобиль

В Барнауле алиментщик очень быстро погасил большой долг, испугавшись за автомобиль

До этого суд назначил мужчине наказание в виде 20 часов обязательных работ В Барнауле приставы добились полного погашения задолженности по алиментам после ареста автомобиля мужчины, отказавшегося добровольно исполнять решение суда, сообщает алтайская ФССП.

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