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  • Иван Иванов
    Он же из либерастов, потом резко перекрасилсяПрилепин объяснил...
  • Валентин Щербаков
    А вот мне лично абсолютно не нравится какой-то писака, или кто он там, Прилепин, зато очень рад появлению такого выда...Прилепин объяснил...
  • Аким Воземчук
    А всех пидарасов вон из общества .Надо по примеру СССР определять их в закрытых городках типа колоний.Пусть пидарасы ...Минюст потребовал...

Роботизированные РСЗО могут создать на базе машин «Смерч» и «Торнадо-С»

Роботизированные РСЗО могут создать на базе машин «Смерч» и «Торнадо-С»

На базе машин «Смерч» и «Торнадо-С» могут создать роботизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью ТАСС.

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