Роботизированные РСЗО могут создать на базе машин «Смерч» и «Торнадо-С»

На базе машин «Смерч» и «Торнадо-С» могут создать роботизированные реактивные системы залпового огня (РСЗО), заявил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии