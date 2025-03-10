ИИ и VMware: хорошие квартальные результаты и оптимистичный прогноз подстегнул...

ИИ и VMware: хорошие квартальные результаты и оптимистичный прогноз подстегнули рост акций BroadcomАмериканский производитель полупроводниковой продукции и ПО Broadcom объявил результаты I квартала 2025 финансового года, закончившегося 2 февраля 2025 года.