ИИ и VMware: хорошие квартальные результаты и оптимистичный прогноз подстегнул...

ИИ и VMware: хорошие квартальные результаты и оптимистичный прогноз подстегнули рост акций BroadcomАмериканский производитель полупроводниковой продукции и ПО Broadcom объявил результаты I квартала 2025 финансового года, закончившегося 2 февраля 2025 года.
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