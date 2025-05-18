Microsoft намерена обязать разработчиков сторонних приложений внедрять в продукты ИИ

На последней конференции для разработчиков Build 2025, организованной Microsoft, ключевым было обсуждение внедрения в Windows приложений с функционалом ИИ и необходимостью подключения к Windows Copilot Runtime.
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