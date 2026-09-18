Когда галльского петуха действительно клюнуло

Ну вот, собственно, и всё. Финиш, он же старт. Но, как всегда, есть нюансы. Финиш для Франции проекта истребителя 6-го поколения и старт… А вот тут сложнее.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия может прод...
- Зеленский готов о...
- СК «Нельзя потерять ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым