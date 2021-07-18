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В Оренбургской области военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Автошина»

В Оренбургской области военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «Автошина»

В ходе акции инспекторы ВАИ проверяли состояние автомобильных шин транспортных средств и общую готовность техники соединений и воинских частей к эксплуатации.

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